Gabigol será julgado por festejar gol com cartaz. Confira lista de comemorações inusitadas

O atacante Gabigol, do Flamengo, será julgado nesta quarta-feira, às 14h, na 3.ª Comissão Disciplinar do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) por causa de uma comemoração inusitada contra o Vasco, em Brasília, pelo Campeonato Brasileiro. O jogador foi enquadrado por ter infrigido o artigo 98 do Regulamento Geral de Competições da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), que proíbe qualquer manifestação usando apetrechos dentro de campo.

Na ocasião, o jogador do Flamengo utilizou um cartaz de um torcedor que estava na arquibancada na comemoração de um gol. O cartaz dizia "Hoje tem gol do Gabigol". A procuradoria do tribunal entendeu que ele praticou uma ação promocional conforme reza o artigo 98 do código, como "utilização de faixas, cartazes, apresentações e manifestações em geral" no campo de jogo.

O Flamengo não se mostrou preocupado com uma possível punição ao atacante e entende que são pequenas as chances de Gabigol ser condenado. No domingo, contra o Palmeiras, no Maracanã, Gabigol fez a mesma coisa e o árbitro Rafael Traci também colocou na súmula da partida sua manifestação, como já havia feito Leandro Pedro Vuaden diante do Vasco em Brasília.

Você acha que o Gabigol merece ser punido por ter exibido um cartaz ao comemorar um gol? — Estadão Esportes (@EstadaoEsporte) September 4, 2019

Gabigol não é o primeiro a comemorar um gol de maneira inusitada no futebol. Nem será o último, provavelemente. Neymar, por exemplo, já foi expulso após festejar um gol colocando uma máscara no rosto. Quem também tem o hábito de inovar é Aubameyang, que já colocou máscara de Homem-Aranha e Batman. Ele defende o Arsenal, da Inglaterra. Confira algumas comemorações irreverentes no futebol.

1 - A máscara de Neymar

2 - Super herói em campo

3 - Calção na cabeça

4 - Protesto para a torcida

5 - Dança do goleiro do Mazembe