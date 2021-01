Gabigol tenta manter Fla na briga pela taça e Flu quer desencantar por vaga no G-6

Flamengo e Fluminense prometem realizar um clássico quente às 21h30 desta quarta-feira, no Maracanã. Por metas distintas no Brasileirão, ambos necessitam dos três pontos, o que sugere um jogo aberto e ofensivo. Com o retorno de Gabriel Barbosa, o time rubro-negro não quer deixar a briga pelo título. Ainda sem Nenê, a equipe tricolor tenta voltar à disputa de vaga na Copa Libertadores.

Será o sétimo clássico entre ambos em menos de um ano. E com ampla vantagem do time hoje dirigido por Rogério Ceni. Com os titulares, o Flamengo ganhou quatro jogos e empatou uma vez no período. A única derrota veio no começou de 2020, num duelo no qual os flamenguistas atuaram com a equipe sub-23 e levaram 1 a 0.

Manter o desempenho contra o rival significa ao Flamengo seguir na briga pelo título. Até a rodada passada, o clube dependia apenas de suas forças. Mas o empate com o Fortaleza tirou essa vantagem e irritou os torcedores.

São sete pontos de desvantagem em relação ao líder São Paulo e o retorno de Gabriel é a esperança para o Flamengo apagar a má impressão deixada no Castelão. No jogo da rodada passada, a equipe deixou bastante a desejar na parte ofensiva.

Pedro desperdiçou um pênalti, Bruno Henrique pouco criou e Arrascaeta e Everton Ribeiro deveram futebol. Descansados, prometem volta por cima. Gabriel quer se redimir após expulsão infantil diante do Bahia, na qual xingou o árbitro.

Depois do clássico, o Flamengo encara Ceará e Goiás e a meta é somar seis pontos para tentar encostar no São Paulo. Além de Gabriel, Rogério Ceni terá, também, o retorno de Filipe Luís. O goleiro Diego Alves, machucado, segue fora.

Em queda livre no Brasileirão e sem vitórias desde a saída do técnico Odair Hellmann, o Fluminense deixou a zona de classificação à Libertadores e precisa desencantar para voltar a sonhar com uma vaga. A começar pelo clássico. Mesmo ganhando, o time tricolor não entra no G6. Tem quatro pontos a menos do que o Palmeiras. Mas a meta é seguir entre os melhores e o elenco buscará a superação no Maracanã.

O time terá um desfalque de peso para o clássico, contudo. O técnico Marcão foi diagnosticado com a covid-19 e está em isolamento. O auxiliar Ailton Ferraz dirige a equipe. Sem o treinador, o atacante Fred promete comandar o grupo dentro de campo. Experiente, ele promete se esforçar para ajudar a recolocar o time na luta pela Libertadores, a meta no Brasileirão.

"Meu maior sonho é levar o Fluminense para a Libertadores. Se não me engano, são oito anos que a gente não vai", enfatiza o artilheiro. "É um objetivo palpável, possível, o maior objetivo que tenho aqui hoje."

O meia Nenê, lesionado, continua fora da equipe. O zagueiro Nino cumpre suspensão. Luccas Claro e Michel Araújo iniciam o clássico no Fluminense.