Gabiru se surpreende com notícia da própria morte: 'Deve ter sido outro Adriano'

Herói do título mundial do Internacional, o atacante Adriano Gabiru foi surpreendido com uma pergunta muito peculiar na tarde desta quinta-feira. Ao jornal Zero Hora, do Rio Grande do Sul, o jogador teve de responder se havia, de fato, morrido em um acidente de carro, como estava circulando em um comunicado oficial falso do SER Panambi, último clube defendido por ele.

A notícia de que Gabiru havia morrido circulou pela internet e assustou alguns torcedores. Foi uma surpresa até mesmo para o próprio jogador, que teve de esclarecer a situação e dizer que estava vivo. "Não sei que história é essa. Deve ter sido outro Adriano", disse o ex-atleta ao Zero Hora.

Veja alguns tweets curiosos da "ressurreição" de Adriano Gabiru na internet:

- Deus, ressuscita o Gabiru - Não posso, meu filho - Então ajuda o Inter a sair do Z4 - Como é mesmo o nome completo desse Gabiru?!? — Mauricio® (@oiciruam74) September 29, 2016

Gabiru é o reflexo da frase "Morri, mas passo bem" — Gomes (@CRFGomes_) September 29, 2016

Amigos, a "morte" de Gabiru não foi publicada no BID. — Rede do Futebol (@RededoFutebol) September 29, 2016

Galvão Bueno narrando a "morte do Gabiru" GABIRU VAI MORRER VAI VIVER VAI MORRER VAI VIVER MORREU.... VIVEU! — O Bairrista (@O_Bairrista) 29 de setembro de 2016

Gabiru é o único jogador capaz de tirar o Grêmio da fila. Ele sim é o verdadeiro IMORTAL — snap: DonaLuciaHexa (@DonaLuciaHexa) 29 de setembro de 2016

Gabiru só não é mais morto que eu numa segunda-feira e que o Grêmio.. — G.Özil (@guiigoal) 29 de setembro de 2016