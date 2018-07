Gabonês marca dois e Borussia Dortmund vence fora Não há, no mundo, nenhum jogador do Gabão tão importante quanto Pierre-Emerick Aubameyang. Nesta sexta-feira, o atacante de 24 anos marcou os dois gols da vitória do Borussia Dortmund por 2 a 1 sobre o Eintracht Braunschweig, o lanterna do Campeonato Alemão, pela 19.ª rodada da competição.