Gabriel acaba com polêmica no clássico e elogia Rogerio Ceni

O atacante Gabriel entrou em atrito com Rogério Ceni no clássico entre São Paulo e Santos deste domingo, no Morumbi, ao tentar cavar um pênalti simulando que o goleiro rival havia acertado uma cotovelada. O juiz nada marcou e, irritado, o são-paulino reclamou bastante e gritou com o santista. Mas ao final da partida eles trocaram as camisas e parece que está tudo resolvido.

"Isso é coisa de jogo, acabou ali. Tenho muito respeito pelo Rogério, sou fã dele, é um grande goleiro e estou na paz", afirmou o atacante, que acabou fazendo um gol de pênalti em Ceni, o único do Santos na derrota por 2 a 1. "Tenho orgulho de ter feito um gol nele", continuou.

Gabriel estava na seleção brasileira sub-20, que disputou um torneio na Espanha, e retornou ao Santos para ser titular. Apesar do esforço, o jogador viu sua equipe ser derrotada no clássico. "É assim mesmo, é um jogo grande, todo mundo querendo ganhar. Jogamos bem, empatamos, mas tomamos gol no fim."