Gabriel admite incômodo com jejum contra Vasco, mas exibe confiança no Flamengo

"Vencer clássico é sempre bom. Ficar alguns jogos sem vencer é complicado, espero que isso mude e que a gente vença para passar agora", projetou o jogador, em entrevista coletiva, pouco depois de marcar um golaço no treino que o elenco do Flamengo realizou na tarde desta quinta.

No duelo da noite da última quarta-feira, Gabriel entrou na equipe flamenguista substituindo Marcelo Cirino já na parte derradeira do segundo tempo, após o titular marcar dois gols. Apesar disso, ele aposta que poderá ter novas chances na equipe.

"A vontade de jogar é grande, o professor (Muricy Ramalho) vem me aproveitando bastante, colocando em todos os jogos, e estou dando conta do recado. Se quiser mudar o esquema, é opção dele. Com o time que for vamos fazer grande jogo", afirmou o atacante ao falar sobre o duelo com os vascaínos, prometendo também que os jogadores flamenguistas chegarão "muito fortes" para ganhar o clássico.

DÚVIDA NA ZAGA - No treino realizado na tarde desta quinta, Muricy ainda não pôde contar com presença de César Martins na zaga titular como substituto de Juan, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. O jogador, opção imediata para o lugar do titular, ainda se recupera de dores no joelho esquerdo e segue sem treinar com bola. Caso ele não possa atuar, Léo Duarte formará dupla de zaga com Wallace no domingo.