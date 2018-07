Gabriel recebe proposta do Fenerbahçe, mas diz que fica no Santos

O atacante Gabriel admitiu nesta segunda-feira que recebeu uma proposta para reforçar o Fenerbahçe, da Turquia. No último dia da janela de transferência para a Europa, o jogador de 19 anos inclusive se disse orgulhoso pelo interesse, mas confirmou que permanece no Santos.

"Me sinto valorizado profissionalmente em saber que um clube da dimensão do Fenerbahçe teria interesse em contar comigo no elenco. Um clube de grande expressão europeia", escreveu em comunicado. "No entanto, hoje, aos 19 anos, sinto que ainda não cumpri minha missão pelo Santos Futebol Clube. Aqui aprendi a dar os meus primeiros passos dentro do futebol. Por isso, quero permanecer e retribuir ainda mais o carinho dessa torcida fenomenal", completou.

O jovem jogador é considerado a maior promessa do Santos desde Neymar e vem se destacando nas últimas partidas, principalmente depois da chegada de Dorival Júnior. O valor proposto pelo Fenerbahçe para levá-lo seria de 10 a 20 milhões de euros, e Gabriel admitiu ter recebido a proposta no último fim de semana, mas não foi o suficiente para tirá-lo da Vila Belmiro.

"Comunico a vocês que minha resposta ao Santos é a mesma que passei ao meu empresário. Quero continuar aqui, conquistar todos os títulos que disputaremos, fazer história, tornando assim possível meu sonho da convocação para a nossa seleção brasileira", garantiu o atacante.