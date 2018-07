Gabriel admite sondagens da Europa, mas garante: 'Quero ficar no Atlético-MG'

Aos 22 anos, o zagueiro Gabriel conquistou seu espaço no Atlético-MG e hoje é titular absoluto da equipe de Roger Machado. Destaque na campanha do título mineiro e homem de confiança do treinador, ele já começou a receber assédio do futebol europeu, mas, ao menos momentaneamente, garantiu que seu desejo é permanecer no clube mineiro.

"Isso é reconhecimento do trabalho. A gente fica feliz. Mas minha cabeça está só no Atlético-MG", garantiu nesta quarta-feira. "Prefiro ficar agora. Quero conquistar mais títulos no Atlético-MG. Vou fazer dez anos de clube e quero seguir por enquanto."

Gabriel preferiu não entrar nos detalhes dos times interessados, mas admitiu as sondagens que podem tirá-lo do Atlético-MG se a proposta for vantajosa para todos os lados. "Está tudo nas mãos de Deus, do meu empresário. Que seja uma coisa boa para mim, para o Atlético-MG. Mas agora, quero continuar."

O zagueiro se reapresentou junto com o restante do elenco atleticano nesta quarta-feira, após dois dias de folga. O time titular realizou um trabalho regenerativo, no início da preparação para a estreia do Campeonato Brasileiro. No sábado, os mineiros encaram o Flamengo no Maracanã, às 16 horas, pela primeira rodada.