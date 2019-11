Gabriel agradece torcida e cobra time do Botafogo: 'Falar menos'

Apesar de mais de 22 mil torcedores terem marcado presença no Engenhão - recorde de público no ano -, o Botafogo decepcionou e acabou derrotado pelo Cruzeiro, pelo placar de 2 a 0, em um duelo direto na briga contra o rebaixamento, na 29.ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Após o final da partida, o zagueiro Gabriel, lamentou a derrota em casa diante da torcida e fez uma dura cobrança ao elenco, que segundo ele tem que trabalhar mais e falar menos, para sair dessa incomoda situação. "Infelizmente, fizemos um primeiro tempo não tão bom, e eles fizeram o gol. Voltamos do intervalo e pressionamos, mas a bola não entrou. Perdemos um confronto direto, mas temos que levantar a cabeça, falar menos e trabalhar mais. A gordura que tínhamos contra a degola acabou".

A derrota liga o sinal de alerta no Botafogo, que perdeu a segunda seguida e estacionou nos 33 pontos. Em 14.º lugar, o time de Alberto Valentim segue ameaçado pelo risco de rebaixamento. Na próxima rodada, visita o Santos, na Vila Belmiro, domingo, às 19 horas. O treinador destacou que apenas a vitória interessa, mesmo atuando fora de casa.

"Temos que pensar somente no Santos. Como o jogo de hoje foi em uma quinta-feira, temos um dia a menos para recuperar nossos jogadores. De qualquer forma, temos que ter atenção, porque estamos apenas três pontos da zona de rebaixamento, então nosso foco é total em somar pontos fora de casa, mesmo com um time que está brigando na parte de cima da tabela", completou.