Gabriel Barbosa é relacionado no Flamengo e volta diante do Atlético-MG

O atacante Gabriel Barbosa está de volta aos jogos do Flamengo. Após desfalcar a equipe por 11 partidas, ele foi relacionado para o confronto com o Atlético-MG, neste domingo, às 18h15, no Mineirão. Retorna no Brasileirão em jogo que pode valer a liderança.

O centroavante se recuperou de um entorse no tornozelo sofrido na goleada sobre o Independiente del Valle, pela Libertadores, dia 30 de setembro, no Maracanã, e agora tenta mostrar que pode jogar ao lado de Pedro. O reserva foi muito bem no período que substituiu o titular, sendo até convocado para a seleção brasileira.

Leia Também Cuca passa mal antes do treino do Santos e exames confirmam infecção por covid-19

Desde a última quinta-feira, quando treinou forte com os companheiros, Gabigol já vinha dando pistas que estaria no jogo do Mineirão. Ele postou "preparem as placas", alusão aos cartazes que torcedores usam para dizer que "hoje tem gol do Gabigol."

Neste sábado, o Flamengo divulgou a lista dos relacionados para a abertura do returno do Brasileirão com 23 jogadores. Além de Gabigol, as novidades são os retornos de William Arão e Thiago Maia. Os volantes cumpriram suspensão diante do São Paulo e voltam para reforçar a marcação do time, bastante vulnerável na rodada passada.

O meia uruguaio Arrascaeta, além do zagueiro Rodrigo Caio e do armador Diego Ribas seguem no Rio em tratamento de lesão. O Flamengo embarcou no começo da tarde para Belo Horizonte após finalizar a preparação pela manhã.

Doménec não deu pistas sobre qual escalação vai utilizar. Nem disse se Gabigol começa o jogo. Mas pode poupar alguns peças pensando no confronto de ida das quartas de final da Copa do Brasil, diante do São Paulo, quarta-feira.