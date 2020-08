Gabriel Barbosa festeja aniversário com gol da vitória do Flamengo sobre o Santos

Gabriel Barbosa, o Gabigol, festejou os 24 anos, completados neste domingo, com o gol que garantiu a vitória do Flamengo sobre o Santos, na Vila Belmiro, por 1 a 0, em jogo válido pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. Formado no time santista, o atacante poderia ter feito pelo menos mais três gols na partida.

Com a vitória, o Flamengo chegou aos oito pontos e superou o Santos, que permaneceu com sete. O jogo pode ser considerado de bom nível para o fraco desempenho das equipes brasileiras atualmente.

O Flamengo, de Domènec Torrent, não tem nada a ver com o de Jorge Jesus, mas mostra uma velocidade muito grande e organização para aproveitar os contra-ataques, enquanto o Santos, de Cuca, apesar da derrota, contou mais uma vez com a boa fase de Marinho e com o talento de Raniel.

O primeiro tempo foi um dos melhores do futebol brasileiro após paralisação por causa da pandemia do novo coronavírus. O Santos teve mais o domínio do jogo, com destaque para Marinho, articulador e finalizador de várias jogadas. Ele teve a boa companhia de Raniel e Felipe Jonathan.

No Flamengo, Domènec Torrent, mais uma vez, mostrou que não aprova Arrascaeta e Everton Ribeiro juntos em campo e, por isso, deixou o segundo no banco. O rubro-negro, ao contrário do ano passado, atuou uma postura de iniciar a marcação em seu campo e atuar apenas nos contra-ataques.

Foram várias as chances de ambos os lados. Em menos de dez minutos, três boas chances. Duas para o Santos, mas a mais perigosa com Michael, que poderia ter aberto o placar, aos seis minutos, mas mesmo sem goleiro, chutou para fora.

O Santos chegou a marcar duas vezes: com Raniel e Marinho, mas o VAR foi acionado e anulou os gols, irritando os jogadores e o técnico Cuca. O time de Vila Belmiro seguiu melhor e obrigou o goleiro Diego Alves a fazer pelo menos três boas defesas. Chute de Michael também parou nas mãos de João Paulo.

Além do bom futebol a primeira etapa também foi marcada por lances ríspidos, que levaram o árbitro goiano Wilton Pereira Sampaio usar cinco vezes o cartão amarelo e dar nove minutos de acréscimo. Foi nesse período que o Flamengo fez o seu gol.

Aos 50 minutos, Felipe Jonathan perdeu a bola para Gabriel na intermediária de ataque do Santos. Michael puxou contra-ataque muito veloz e tocou para Gabriel, dentro da área, bater firme: 1 a 0. Na comemoração, o atacante homenageou o ator norte-americano Chadwick Boseman, morto na última sexta-feira, vítima de um câncer de cólon. Na sequência, falou alguma coisa para Marinho e a confusão foi estabelecida. Até Cuca levou cartão amarelo.

No intervalo, Pedro Doria, membro do Comitê de Gestão do Santos, entrou no gramado para reclamar da arbitragem.

O jogo iniciou o segundo tempo igual. Chances para os dois lados, com o Santos na pressão e o Flamengo nos contra-ataques. Aos 17 minutos, Raniel bateu bonito da entrada da área e Diego Alves fez linda defesa, mas caiu de mal jeito, machucou o ombro e precisou ser substituído por César.

Mas a partir dos 20 minutos, os jogadores sentiram a parte física, que ainda não é a ideal após tantos meses de paralisação por causa da pandemia. Talvez este possa ter sido o motivo para Gabriel perder duas enormes oportunidades. Aos 22, recebeu de Everton Ribeiro na corrida e bateu para fora. Aos 23, o estreante Isla cruzou da direita e o atacante fez até pose para tocar na bola, mas errou o alvo.

Santos e Flamengo não repetiram o jogo históricos de 2011, vencido pelos cariocas por 5 a 4, com show de Ronaldinho Gaúcho e Neymar, mas proporcionaram algo melhor que as últimas atuações no Campeonato Brasileiro.

FICHA TÉCNICA

SANTOS 0 X 1 FLAMENGO

SANTOS - João Paulo; Pará, Lucas Veríssimo, Luan Peres e Felipe Jonatan (Ivonei); Jobson (Jean Mota), Carlos Sánchez (Lucas Braga) e Diego Pituca; Marinho; Raniel (Kaio Jorge) e Soteldo. Técnico: Cuca.

FLAMENGO - Diego Alves (César); Renê (Isla), Rodrigo Caio, Gustavo Henrique e Filipe Luís; Thiago Maia, Gerson (Willian Arão) e Arrascaeta; Michael, Gabriel (Diego) e Bruno Henrique (Everton Ribeiro). Técnico - Domènec Torrent.

GOLS - Gabriel aos 50 minutos do primeiro tempo.

ÁRBITRO - Wilton Pereira Sampaio (GO).

CARTÕES AMARELOS - Pará, Jobson, Renê, Gerson, Michael, Gabriel, Bruno Henrique, Willian Arão, Isla, Ivonei, Soteldo.

RENDA E PÚBLICO - Jogo disputado com portões fechados.

LOCAL - Vila Belmiro.