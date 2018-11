Gabriel celebra gol e vitória em nova despedida do Santos: 'Aqui é minha casa'

A vitória do Santos por 3 a 2 sobre o Atlético Mineiro, neste sábado, na Vila Belmiro, ficou marcado como último jogo da carreira do volante Renato, mas também teve outra despedida. Autor de um dos gols do triunfo da partida pela penúltima rodada do Campeonato Brasileiro, o atacante Gabriel recebeu o terceiro cartão amarelo e está fora da jornada final da competição. E não deverá mais defender o clube.

Formado nas divisões de base do Santos, Gabriel fez o seu retorno ao time nesta temporada, cedido por empréstimo pela Inter de Milão. O acordo se encerra no fim deste ano, sendo que o jogador e os dirigentes do clube acham improvável a renovação do vínculo.

"Não sei se foi minha despedida, mas foi muito emocionante fazer o gol. Aqui é minha casa. Agora vou torcer pelos meus companheiros. Se foi despedida, só tenho a agradecer a torcida e dizer que estou orgulhoso. Mas vamos ver como vai ser", afirmou, em entrevista ao Premiere.

Ao marcar o seu gol, Gabriel tirou a camisa e beijou o escudo do Santos na beira do gramado da Vila Belmiro. O atacante, assim, foi advertido pela arbitragem. E ampliou sua condição de artilheiro do Brasileirão, com 18 gols marcados. Além disso, nessa passagem pelo clube, foram 27 gols em 53 partidas.

Gabriel também aproveitou para fazer elogios a Renato. O volante, que entrou durante o segundo tempo da partida, recebeu homenagens do Santos antes e no intervalo do triunfo sobre o Atlético-MG, e agora vai se concentrar na função de executivo de futebol do clube, função que vinha acumulando nos últimos meses.

"O Renato é um cara sensacional, jogando ou não. Ele poderia continuar, mas creio que está muito feliz com a decisão. Agora, vai poder usar o terno de verdade", elogiou o atacante.

Sem Gabriel, o Santos encerrará sua participação no Brasileirão em 2 de dezembro, quando visitará o Sport na Ilha do Retiro. O time assegurou, com a vitória deste sábado, vaga na próxima edição da Copa Sul-Americana.