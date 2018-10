Gabriel comemora empate do Santos com o Inter: 'Foi mérito nosso'

Apesar do empate com o Internacional por 2 a 2, o atacante Gabriel fez questão de comemorar o resultado obtido no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, na noite desta segunda-feira. O jogador celebrou o placar porque o Santos esteve atrás no placar por duas vezes neste jogo que encerrou a 30ª rodada do Brasileirão.

"Estivemos duas vezes atrás no placar e conseguimos o empate e um ponto. Foi mérito nosso", disse o atacante, também conhecido por Gabigol. O resultado deixou o Santos com 43 pontos, a três do Atlético-MG, que é o sexto colocado e abre o chamado G6, a zona de classificação à Copa Libertadores.

"Ficamos mais perto do Galo, ainda tem confronto direto. Sabíamos que seria complicado. Acho que poderíamos ter levado a vitória, mas foi um grande espetáculo. Foi um jogo bom", reiterou o atacante, em entrevista ao canal Sportv.

Gabigol marcou o primeiro gol santista na partida. Assim, chegou ao 15º no Brasileirão, ampliando sua vantagem na liderança da artilharia. O atacante atribuiu a boa fase à postura do técnico Cuca em relação ao seu posicionamento em campo.

"O professor Cuca me dá mais liberdade para sair da área. No gol de hoje eu estava na posição que atuava antes, que era pela direita. Posso criar mais jogadas, sair, buscar o jogo. O time vem encaixando muito bem, vem ganhando confiança. E eu estou muito contente por estar ajudando o Santos", declarou.