Gabriel comemora renovação de contrato com Santos

Pouco depois de acertar a renovação contratual com o Santos, firmando um novo vínculo até setembro de 2019 - o anterior acabava daqui a um ano -, o atacante Gabriel deu entrevista coletiva, na tarde desta terça-feira, no CT Rei Pelé. E comemorou bastante o acordo firmado para permanecer no clube.

"Estou muito feliz, as coisas deram certo. Sempre quis ficar no Santos, o carinho que tenho é imenso. Claro que as coisas demoraram um pouco, mas eu queria ficar no Santos e, graças a Deus, deu tudo certo", afirmou o atacante de apenas 18 anos, que chegou a ter propostas de outros clubes.

Pelo novo acordo, Gabriel ganhou um aumento salarial considerável - deve receber cerca de R$ 200 mil mensais. "O Santos me valorizou. E eu também fiquei por amor ao clube, é o time que gosto, que amo, sou santista", disse o garoto, que tem 55 jogos e 18 gols marcados na curta carreira.

Perguntado se tem planos para deixar o Santos rumo ao futebol europeu no futuro, Gabriel avisou que é muito cedo para pensar nisso. "Acabei de renovar o contrato, vou curtir ele algumas horas", brincou o garoto. "Claro que, se tiver que ir um dia, vou. É um sonho de todos jogadores", completou.