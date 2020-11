Gabriel comemora vitória 'com cara de Corinthians' e diz não ligar para críticas

Um dos melhores em campo no triunfo do Corinthians por 1 a 0 sobre o Coritiba, nesta quarta-feira, pela 23ª rodada do Brasileirão, Gabriel assegurou que não se abala com as críticas sofridas recentemente. Ele, assim como boa parte do elenco, vinha convivendo com contestações de torcedores.

"Críticas no nosso meio são normais, jogador de time grande, de alto nível, tem que conviver com críticas e elogios. A gente procura sempre manter a cabeça no lugar, com confiança no nosso trabalho, que sempre será valorizado em campo", afirmou o jogador em entrevista à TV Globo.

Escalado dentro de uma trinca de volantes, com Xavier e Roni, Gabriel foi o principal destaque do Corinthians na partida em Curitiba. Ele acertou alguns bons lançamentos e passes e teve papel importante na construção das jogadas e nos desarmes. No fim da primeira etapa, quase marcou seu gol em arremate da entrada da área defendido por Wilson.

O meio-campista comemorou "a vitória com cara de Corinthians" e atribuiu a queda de produção no segundo tempo ao cansaço, fruto do empenho diante do Coritiba e também contra o Grêmio, no último domingo, quando o time paulista segurou o empate sem gols na Neo Química Arena com dois jogadores a menos em parte do jogo.

"Vitória fundamental, com cara de Corinthians. Não só hoje, contra o Grêmio, com dois a menos, conseguimos jogar também. Hoje, no segundo tempo, pesou a parte física por causa do jogo passado, mas, feliz, agradecer a todos e agora é descansar", disse.

Com 29 pontos e na nona colocação, agora mais distante da zona de rebaixamento, o Corinthians volta a campo só na próxima quarta-feira, 2, para enfrentar o Fortaleza, na Arena Castelão, em confronto que abre a 24ª rodada do Brasileirão.