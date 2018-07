Gabriel credita bom começo de ano do Fla a uma boa pré-temporada

Uma boa pré-temporada, com quase um mês de duração e amistosos de alto nível, é o segredo para as boas apresentações do Flamengo neste início de ano. Isso é o que disse o atacante Gabriel, nesta sexta-feira, na reapresentação dos jogadores após mais uma goleada no Campeonato Carioca - 5 a 1 na Cabofriense, na última quarta, no estádio do Maracanã.

"Foi boa (pré-temporada), maior. Para mim foi bom. Espero que seja proveitoso para mim e, claro, para todo time. Ainda temos algumas coisas para melhorar, mas sem trabalho não há vitória", afirmou Gabriel. Além dos treinos, o Flamengo fez amistosos contra Shakhtar Donetsk (empate sem gols), Vasco (vitória por 1 a 0) e São Paulo (triunfo também por 1 a 0).

Esta sexta-feira foi de muito trabalho no Centro de Treinamento George Helal. Para quem não jogou na quarta-feira, o técnico Vanderlei Luxemburgo comandou um treino tático com a equipe formada por Cesar; Frauches, Marcelo e Bressan; Léo Moura, Cáceres, Jonas, Lucas Mugni e Thallyson; Eduardo e Alecsandro.

Para quem começou o jogo no Maracanã, musculação e corrida fracionada. Paulinho fez trabalho físico à parte com o preparador Daniel Felix. O goleiro Paulo Victor, que voltou a campo contra a Cabofriense, aprimorou a parte física.