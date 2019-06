Gabriel credita derrota do Botafogo à qualidade do Grêmio: 'Não jogamos mal'

Após a derrota por 1 a 0 para o Grêmio, na última partida antes da pausa para a Copa América, o zagueiro Gabriel afirmou que o Botafogo segue jogando bem. O defensor creditou o resultado, no confronto válido pela nona rodada do Campeonato Brasileiro, à força do elenco adversário, que mesmo desfalcado de seus principais jogadores conseguiu criar as principais jogadas da partida e vencer no Engenhão.

"Não é que jogamos mal. A equipe do Grêmio é muito qualificada. Não adianta a gente tirar os méritos deles", afirmou Gabriel, na saída do gramado, depiois do duelo desta quarta-feira.

Mesmo com a derrota, o Botafogo segue entre os primeiros colocados, com 15 pontos, "Temos que levantar a cabeça, agora é descansar. Estamos na parte de cima da tabela. É evoluir ainda mais para terminar o ano com coisas boas", concluiu Gabriel.

Essa partida foi a última do Botafogo antes da pausa para a Copa América. Agora, o Campeonato Brasileiro fica cerca de um mês sem jogos. Em sua retomada, na décima rodada, o time carioca enfrentará o Cruzeiro, no Mineirão.