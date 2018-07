Gabriel dá adeus ao Palmeiras, agradece e projeta 'grande escolha profissional'

O volante Gabriel se despediu nesta sexta-feira com agradecimentos ao Palmeiras, clube pelo qual jogou nas duas últimas temporadas. O atleta destacou o aprendizado e o amadurecimento na equipe, que comunicou na última quinta-feira a decisão de não renovar o contrato de empréstimo. O possível destino do jogador será o Corinthians.

"Gostaria de agradecer aos companheiros, comissão técnica, todos os funcionários, diretoria e à torcida do Palmeiras. Fiz amigos, amadureci como atleta e pessoa, evoluí na carreira", disse o volante, por meio de uma comunicado divulgado pela sua assessoria de imprensa. Gabriel pertence ao Monte Azul, dono dos seus direitos econômicos, e se destacou no Botafogo antes de acertar com o Palmeiras.

O jogador teve bom momento no clube alviverde em 2015, até machucar o joelho esquerdo, precisar passar por cirurgia e ficar sete meses parado. No retorno, já sob o comando de Cuca, Gabriel perdeu espaço para outros atletas do setor e a forte concorrência fez o Palmeiras desistir de renovar o vínculo com ele por mais uma temporada.

"Agora é olhar adiante, tendo a certeza de que farei uma grande escolha profissional, em um clube com ambições gigantes. Nesse sentido eu e meus empresários estamos conversando todos os dias, em busca do melhor caminho entre as propostas recebidas", comentou Gabriel.