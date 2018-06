Gabriel decide de novo, Santos bate o Santo André e emplaca a 3ª vitória seguida

O bom momento do Santos passa essencialmente pelos pés de Gabriel. Neste domingo, o atacante foi mais uma vez decisivo ao marcar um dos gols da vitória santista por 2 a 0 sobre o Santo André, no estádio da Vila Belmiro, em Santos, pela nona rodada do Campeonato Paulista.

O outro gol, que decretou a vitória, foi marcado por Eduardo Sasha no final da partida. Gabriel fez seu quarto gol em quatro jogos desde que voltou e levou o Santos à terceira vitória consecutiva e ao quarto jogo sem perder. Curiosamente, desde que ele estreou, o time da Baixada Santista não perdeu mais. A última derrota foi para o Palmeiras no clássico disputado na quinta rodada.

Gabriel, porém, não saiu muito feliz de campo. Em lance na sequência do gol, ele recebeu o terceiro cartão amarelo e não poderá enfrentar o Corinthians no próximo domingo, no estádio do Pacaembu, em São Paulo, pela 10.ª rodada do Campeonato Paulista.

Com a terceira vitória seguida, o Santos abre vantagem na liderança do Grupo D. Soma 17 pontos, seis a mais que o Botafogo, de Ribeirão Preto (SP), segundo colocado. Com cinco empates e apenas uma vitória, o Santo André tem oito pontos e é o último colocado do Grupo B. Na classificação geral é o penúltimo, atrás apenas do Linense, e seria rebaixado à Série A2 se o campeonato acabasse agora.

O Santos teve dificuldade para criar no primeiro tempo. Com Daniel Guedes errando muito, Vecchio oscilando, Gabriel e Arthur Gomes mal e Eduardo Sasha sumido, o time do técnico Jair Ventura teve mais posse de bola e até ocupou o campo de defesa do adversário, mas criou poucas oportunidades para abrir o placar.

Bem na defesa, o Santo André conseguiu segurar o ataque santista e, a partir dos 25 minutos, começou a gostar da partida e se soltou mais. Tanto que a melhor chance dos 45 minutos iniciais foi do time do ABC com Garré, que chutou cruzado para defesa do goleiro Vanderlei.

Se não foi muito exigido na primeira etapa, no segundo tempo o goleiro Neneca apareceu duas vezes nos primeiros minutos para salvar o Santo André. Nas duas ocasiões, ele espalmou chutes de Gabriel - o primeiro da intermediária e o segundo que exigiu mais dificuldade, de dentro da área.

Neneca, no entanto, não sairia de campo sem sofrer gols. O Santos aumentou a pressão e chegou ao primeiro aos 28 minutos, quando Eduardo Sasha recebeu na direita, avançou e chutou em cima do goleiro, que deu rebote para Gabriel, livre, empurrar a bola e abrir o placar. Depois de comemorar, o atacante fez questão de cumprimentar Jair Ventura.

A euforia de Gabriel após balançar as redes deu rapidamente lugar à tristeza pois o atacante deu prosseguimento a uma jogada mesmo estando impedido e recebeu cartão amarelo do árbitro. Como é o terceiro, ele não poderá jogar o clássico contra o Corinthians.

No final da partida ainda deu tempo de o Santos ampliar o marcador com Eduardo Sasha. Ele aproveitou bobeada do zagueiro Domingos na saída de bola, avançou livre e bateu no canto esquerdo de Neneca, selando a vitória santista.

FICHA TÉCNICA

SANTOS 2 x 0 SANTO ANDRÉ

SANTOS - Vanderlei; Daniel Guedes, Lucas Veríssimo, David Braz e Jean Mota; Alison, Léo Cittadini (Matheus Jesus) e Vecchio (Vitor Bueno); Arthur Gomes, Eduardo Sasha e Gabriel (Rodrygo). Técnico: Jair Ventura.

SANTO ANDRÉ - Neneca; Dudu Vieira, Domingos, Suéliton e Heliton; Flávio, Tinga (Joãozinho), Garré (Paulinho), Hugo Cabral e Walterson (João Lucas); Lincom. Técnico: Sérgio Soares.

GOLS - Gabriel, aos 28, e Eduardo Sasha, aos 42 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Léo Cittadini, Gabriel e Alison (Santos); Domingos e Flávio (Santo André).

ÁRBITRO - Flávio Rodrigues de Souza.

RENDA - R$ 135.240,00.

PÚBLICO - 6.687 pagantes.

LOCAL - Estádio da Vila Belmiro, em Santos (SP).