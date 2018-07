Gabriel desembarca na Itália para fechar com a Inter de Milão

O atacante Gabriel acertou nesta sexta-feira sua transferência para a Internazionale. O jogador está em Milão, na Itália, desde quinta-feira e após passar por exames médicos, assinou contrato ontem e dificilmente volta a vestir a camisa do Santos.

A diretoria do time alvinegro ainda tenta segurá-lo até dezembro, mas os italianos querem contar com o atleta agora. Como a janela de transferência fecha na quarta-feira, a tendência é que tudo seja resolvido o mais rápido possível.

As diretorias não confirmam o valor, mas a Inter deve pagar cerca de ¤27 milhões (R$ 98 milhões) pelos direitos federativos do atacante da seleção brasileira e o valor será pago à vista.

O contrato de Gabriel tinha uma cláusula onde o Santos era obrigado a aceitar uma oferta que chegasse em ¤ 18 milhões (R$ 64 milhões). Então, o time paulista ficará com essa quantia e a diferença, ¤ 9 milhões (R$ 32,6 milhões) irá para o próprio jogador, que ganhará ainda pouco mais de R$ 1 milhão por mês de salário.

Gabriel tinha conversas com a Inter há meses, mas nos últimos dias, após o término da Olimpíada, as negociações avançaram e o jogador foi autorizado a viajar para Itália, onde passou por exames médicos e assinou contrato ao lado de seu pai. Além da Inter de Milão, Juventus-ITA, Leicester-ING e Atlético de Madrid também fizeram proposta recentemente pelo atacante.

A venda de Gabriel pode ser um prejuízo técnico para Dorival Júnior, mas um alívio aos cofres santistas. Até semana passada, o clube devia direitos de imagem para alguns atletas e diretoria procurava por reforços, mas sem dinheiro em caixa, não conseguiu atender aos pedidos do treinador.

A ideia da diretoria era vender um de seus principais jogadores e segurar os demais. Thiago Maia e Zeca, que ganharam medalha de ouro na Olimpíada com Gabriel, foram sondados por grandes clubes da Europa, mas devem permanecer, pelo menos até o fim do ano.

“Fico no Santos esse ano. Isso já foi conversado. Espero fazer história no clube”, disse Zeca, que admitiu ter recebido uma proposta do Atlético de Madrid onde receberia o triplo do que ganha atualmente.

VENDA HISTÓRICA

A transferência de Gabriel está entre as mais caras da história do futebol brasileiro. Levando em consideração os valores em reais, o negócio é o quarto maior no país.

Está atrás das transações envolvendo Neymar (R$ 160 milhões, do Santos para o Barcelona, em 2014), Gabriel Jesus (R$ 121 milhões, do Palmeiras para o Manchester City, neste ano) e Lucas (R$ 108 milhões, do São Paulo para o PSG, em 2012).