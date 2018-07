Gabriel desfalca Atlético-MG, mas Otero é relacionado e deve atuar no domingo

Substituído no intervalo do triunfo do Atlético-MG sobre o Avaí, na quarta-feira, o zagueiro Gabriel está com um desgaste muscular e não foi relacionado neste sábado para enfrentar o Vitória, domingo, em Salvador, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro.

Como Marcos Rocha e Leonardo Silva estão contundidos e Fábio Santos suspenso, a equipe mineira não terá nenhum titular em seu sistema defensivo neste domingo, com a exceção do goleiro Victor.

O miolo de zaga, assim, deve ser formado por Felipe Santana e Erazo. Já Alex Silva seguirá na lateral direita, enquanto Danilo atuará no lugar de Fábio Santos, segundo já antecipou Roger Machado.

Se o sistema defensivo traz uma série de desfalques, o treinador ganhou o importante reforço de Otero, que retornou da seleção venezuelana e foi relacionado. É provável que ele ganhe a posição do recém-contratado Valdívia no meio-de-campo.

Confira a lista de jogadores relacionados no Atlético Mineiro para o jogo com o Vitória:

Goleiros: Victor e Giovanni.

Laterais: Alex Silva, Danilo e Leonan.

Zagueiros: Felipe Santana, Erazo, Rodrigão e Matheus Mancini.

Volantes: Rafael Carioca, Elias, Yago e Ralph.

Meias: Otero, Valdívia e Marlone.

Atacantes: Robinho, Fred, Rafael Moura e Capixaba.