Gabriel despista após Peres projetar permanência de atacante no Santos em 2019

Contratado pelo Santos por empréstimo em janeiro passado, quando foi cedido pela Inter de Milão e assinou um acordo de um ano com a equipe brasileira, o atacante Gabriel despistou nesta segunda-feira ao ser questionado sobre a possibilidade de atuar por mais uma temporada pelo clube em 2019.

+ Jair elogia mudança de postura do Santos e cobra melhor pontaria no jogo da volta

+ Gabriel diz que Santos criou mais e aposta em reviravolta na semifinal

Essa chance de prorrogação do vínculo de empréstimo foi projetada pelo presidente do Santos, José Carlos Peres, na semana passada, quando revelou que há uma cláusula no contrato de empréstimo que prevê a renovação por mais um ano caso a Inter de Milão esteja de acordo com esse interesse santista em segurar o atleta.

Gabriel, porém, evitou já prever a sua permanência na Vila Belmiro para 2019. "A minha intenção é cumprir esse contrato, ainda tem bastante tempo para resolver isso. É muito cedo para falar isso ainda, mas eu fiquei muito feliz. Acho que o presidente falar que te quer no time é muito legal, e ele é um cara que conheço há bastante tempo", afirmou o jogador, na manhã desta segunda, em entrevista coletiva no CT Rei Pelé.

O atleta de 21 anos não descartou a possibilidade de seguir vestindo a camisa do Santos em 2019, mas avisou: "Acho que é muito cedo para falar sobre isso, minha intenção é permanecer por um ano e depois a gente sentar, ver direitinho com meus pais, e depois a gente decide o que vai fazer".

Para trazer Gabriel e acertar o retorno do atacante ao clube onde se destacou anteriormente, o Santos aceitou pagar cerca de 1,7 milhão de euros (aproximadamente R$ 6,6 milhões na época da contratação). Desde a sua volta ao time santista, ele marcou quatro gols em nove partidas disputadas, sendo a última delas a derrota por 1 a 0 para o Palmeiras, sábado, no Pacaembu, no confronto de ida da semifinal do Paulistão - o duelo de volta será nesta terça, às 20h30, no mesmo estádio, mas agora com mando de campo da equipe palmeirense.