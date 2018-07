Gabriel deve reforçar Fla e Carlos Eduardo é dúvida Desfalque na vitória sobre o ASA, na última quarta-feira à noite, pela Copa do Brasil, o meia Gabriel não deverá ser problema para o clássico de domingo contra o Vasco, às 18h30, em Brasília, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. O jovem se recuperou de uma forte gripe e a expectativa do técnico Mano Menezes e tê-lo para o duelo com os rivais cariocas.