Gabriel Dias leva pancada na costela e deixa treino do Internacional

O elenco do Internacional se reapresentou nesta sexta-feira após a vitória sobre o Juventude por 3 a 1, em duelo que rendeu ao time colorado a liderança do Campeonato Gaúcho. A reapresentação do elenco, contudo, não rendeu boas notícias para o técnico Odair Hellmann.

O volante Gabriel Dias levou uma pancada do zagueiro Thalles na costela e teve que deixar o treino mais cedo. O jogador será avaliado pelo departamento médico, mas se tornou dúvida para a partida contra o São Paulo-RS, no domingo, pela oitava rodada do Gauchão.

Os titulares da partida de quinta-feira não foram a campo e fizeram apenas trabalho de regeneração na academia. Para a próxima rodada, Hellmann não contará com o zagueiro Víctor Cuesta e com o lateral-esquerdo Iago, suspensos pelo terceiro cartão amarelo.

Outra baixa será o atacante William Pottker, que deixou o jogo com dores na coxa direita. Mesmo que não tivesse o problema físico, o jogador não entraria em campo. A diretoria do clube liberou o jogador para viajar a Florianópolis e acompanhar o nascimento da filha Valentina.

O Internacional é o primeiro colocado do Campeonato Gaúcho com 15 pontos, um a mais do que o Caxias, o segundo colocado. O elenco volta a treinar neste sábado, pela manhã que é quando Hellmann definirá a formação titular.