Gabriel diz não pensar em Gre-Nal e foca Corinthians

PORTO ALEGRE - Às vésperas do seu primeiro Gre-Nal, o zagueiro Gabriel não quer saber do rival. O jogador está focado no Corinthians, com quem o Grêmio vai jogar nesta quarta-feira, antes do clássico de domingo, em casa. "Ainda não joguei clássicos, mas agora a gente só pensa no Corinthians, nosso foco total é o Corinthians", garantiu o defensor, que evitou comentar a decisão do Ministério Público de vetar a torcida visitante no clássico regional.

"A torcida é sempre fundamental para nos incentivar, nos fortalecer dentro de campo. Mas, como eu já disse, nosso foco agora é o Corinthians", reforçou. Mais cedo, nesta terça-feira, o MP respaldou a decisão da Brigada Militar de Porto Alegre de liberar somente a entrada de torcedores gremistas no Gre-Nal do fim de semana.

Gabriel diz estar preparado para os dois próximos jogos do Grêmio. Considerado o novo "Vilson", em referência ao zagueiro que se transferiu para o Palmeiras, Gabriel justifica a comparação por atuar também como volante. "Eu já havia atuado nesta posição há muito tempo, mas, independentemente do setor do campo, quero sempre estar à disposição para ajudar a equipe".