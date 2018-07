Gabriel diz que Botafogo merece a vaga na Libertadores O Botafogo chega à última rodada do Campeonato Brasileiro precisando de uma vitória sobre o Criciúma, domingo, no Maracanã, e de tropeço do Goiás ou do Atlético-PR para terminar a competição no G4. Ainda assim, pode ficar fora da Libertadores se a Ponte Preta conquistar a Copa Sul-Americana. Mas no que diz respeito a merecimento, para o volante Gabriel a vaga para o torneio continental já é do time carioca.