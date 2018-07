Gabriel diz que elenco do Botafogo recuperou a confiança

RIO - Após duas rodadas, o Botafogo ainda não venceu no Campeonato Brasileiro, mas bastou demonstrar poder de reação e arrancar o empate por 2 a 2 com o Internacional, no último domingo, para o clima no time mudar. Ao menos foi o que garantiu nesta quarta-feira o volante Gabriel, destacando que agora os jogadores estão mais confiantes para a sequência da competição.

"O clima melhorou 100%. Precisamos da vitória, mas empatar com o Internacional da maneira que foi nos da uma moral importante. O futebol é assim: um dia estamos bem, mas se vacilarmos no final de semana, fica tudo ruim novamente. O clima bom virá com as vitória e boas partidas. E vamos fazer acontecer", disse.

Assim, Gabriel avaliou que o time tem tudo para conquistar a vitória no próximo domingo, em Salvador, diante do Bahia. "Tivemos uma semana boa de treinamento, um tempo a mais para o treinador trabalhar a equipe. O time entrará mais forte do que nas partidas anteriores para vencer na Arena Fonte Nova. Sabemos que uma vitória é importantíssima para o restante do campeonato. O mais importante é a confiança que a equipe vai ter com os três pontos fora de casa", afirmou.

Com Marcelo Mattos lesionado, Airton e Bolatti disputam uma vaga no meio-de-campo do Botafogo. Gabriel comentou o que mudará no time com a opção que o técnico Vagner Mancini adotar. "Diferencia um poco na minha forma de atuar. Com o Airton eu posso sair mais para o jogo, já com o Bolatti eu tenho que ficar mais na marcação. Mas independente de quem o Mancini colocar, nós vamos buscar fazer o melhor", explicou.