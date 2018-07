Gabriel diz que estrutura do Corinthians é melhor do que a do Palmeiras

Mais uma vez, o passado de Gabriel no Palmeiras acabou sendo assunto no Corinthians. O volante, que atuou nos últimos dois anos no time alviverde, ao ser perguntado sobre qual dos dois clubes têm melhor estrutura, não ficou em cima do muro e falou que vê seu atual clube em melhores condições.

"Lógico que existem coisas diferentes. O CT e o estádio são diferentes e eu prefiro o do Corinthians. Acredito que está acima, sim, pois já vem com essa estrutura há um tempo e tem que ser respeitado. Me sinto totalmente adaptado e já me sinto em casa. Me surpreendeu bastante a forma positiva com que fui recebido", disse o volante.

Curtindo a nova casa, Gabriel também elogiou bastante o gramado da Arena Corinthians, mas desta vez, evitou fazer comparações ao Allianz Parque. "É um gramado em que muitos jogadores escorregam, mas eu não vi muita diferença. Ele é mais rápido, parece um tapete. Adoro jogar na Arena, você nunca vê o campo em más condições como em outras arenas, em que o campo é horrível. Ali é um tapete", afirmou.

O reencontro de Gabriel com o Palmeiras ocorrerá na quarta-feira da semana que vem, em clássico que será realizado na casa corintiana. Vale lembrar, que o jogo não terá a presença de palmeirenses, já que os clássicos disputados no Estado vem sendo realizados com torcida única.