Gabriel diz que férias explicam boa fase no Flamengo

RIO - Autor do gol da vitória do Flamengo sobre o Vasco no último domingo, o meia-atacante Gabriel é um dos destaques do time no início de 2014, mesmo que ainda não seja um dos titulares do técnico Jayme de Almeida. Satisfeito com o seu momento, o jogador apontou o descanso das férias e a pré-temporada como fundamentais para as boas atuações.

"Eu acho que as férias me ajudaram muito, pude curtir um pouco, passear e desestressar de alguns problemas. Ano passado, eu passei por uma cirurgia ( para corrigir um desvio de septo nasal), já estava jogando há dois anos seguidos. Agora eu estou descansado e estou aproveitando isso, focado para fazer uma bela temporada. Tenho sempre que melhorar para continuar jogando e vou em busca disso", disse.

Gabriel marcou três gols em oito partidas disputadas nesta temporada e deve ganhar nova chance no Flamengo nesta quarta-feira, quando o time vai enfrentar o Madureira, pela nona rodada do Campeonato Carioca, no Maracanã, pois Jayme indicou que deve poupar alguns titulares. E ele garante que não vai se acomodar com o seu bom momento.

"Eu não posso ficar acomodado pelo bom momento, tenho que trabalhar cada vez mais. Ganhei um espaço e vou aproveitar da melhor forma possível. Mas brecha todos aqui têm. Todos têm capacidade de estar no time principal. Ninguém chega aqui conformado em ser suplente. É muito bom jogar e eu estou atrás disso", afirmou.