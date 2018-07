Gabriel diz que vitória sobre Flamengo terá peso emocional na disputa do título

O volante Gabriel, do Palmeiras, afirmou nesta terça-feira que o confronto desta quarta-feira entre o líder e vice-líder do Campeonato Brasileiro terá um grande peso para emocional das equipes. O clube alviverde tem um ponto mais do que o Flamengo, adversário no estádio Allianz Parque, em São Paulo, e nos planos do jogador, se ganhar e abrir quatro pontos consegue uma vantagem até no âmbito psicológico sobre o concorrente.

O palmeirense explicou que apesar de restarem mais 13 rodadas além do jogo desta quarta-feira, o resultado terá um peso sobre o ânimo dos elencos. "A vitória dá moral à equipe, eleva bastante a autoestima. Mas nosso time está com moral elevado. É claro que a gente tem uns tropeços, barreiras, mas estamos bem concentrados e focados na partida", afirmou.

O elenco treinou nesta terça-feira com os portões fechados na Academia de Futebol. O técnico Cuca fez segredo sobre a situação de Gabriel Jesus. O artilheiro do time no campeonato com 10 gols tem lesão na coxa esquerda e não teve a escalação confirmada. Lucas Barrios, Rafael Marques e Érik disputam vaga como os possíveis substitutos em caso de desfalque.

"Acredito que se o (Gabriel) Jesus, que tem uma lesão muscular, se ele se sentir bem no aquecimento, vai poder nos ajudar. Caso não for, quem entrar vai entrar com sangue nos olhos", afirmou Gabriel, que evitou dar detalhes da escalação. Cuca conta com os retornos do zagueiro colombiano Mina e do lateral-direito Jean, que cumpriram suspensão no último domingo, contra o Grêmio, por terem levado o terceiro cartão amarelo.

Segundo Gabriel, será importante não ficar em desespero para buscar o resultado positivo a qualquer custo. "No Campeonato Brasileiro são 38 decisões. Não é porque é um jogo de líder contra vice-líder que será diferente. Os mesmos três pontos que vão estar em jogo contra o Flamengo podemos ganhar mais para frente", explicou.

O treinador conta também com o retorno de Arouca. O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) concedeu nesta terça-feira um efeito suspensivo pela punição preventiva de doping. O volante testou positivo na amostra coletada na vitória por 1 a 0 sobre o Internacional, em julho, pelo Brasileirão.