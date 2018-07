Gabriel é a esperança do Santos contra o Atlético-MG

SANTOS - O caminho está livre para Gabriel se transformar na nova estrela do Santos. Artilheiro do time na temporada, com 13 gols em 25 jogos, o atacante, que vai fazer 18 anos em 30 de agosto, está de volta à posição em que rende mais, como falso centroavante, perto da área, na vaga de Leandro Damião, afastado por tempo indeterminado para se tratar de uma pubalgia. Ele é a grande esperança para que a sua equipe chegue à quarta vitória seguida, a segunda pelo Campeonato Brasileiro, neste domingo, às 18h30, contra o Atlético Mineiro, na Arena Pantanal, em Cuiabá, pela quinta rodada.

"Os gols estão saindo, graças a Deus, mas o importante é o Santos ganhar", disse Gabriel, que balançou as redes nos três últimos jogos. O novo esquema armado pelo técnico Oswaldo de Oliveira, com uma linha de quatro na defesa, dois volantes, dois meias de armação e de chegada à frente e dois atacantes, deixa o time mais equilibrado, principalmente no meio, e é o ideal para Gabriel, que às vezes volta um pouco para buscar jogo e avançar com a bola dominada ou se desloca para os lados, abrindo espaço para quem vem de trás.

A equipe terá alterações em relação à que derrotou o Princesa do Solimões-AM por 4 a 2, na Copa do Brasil, na última quinta-feira. Bruno Peres entra na lateral direita, substituindo Cicinho (cumpre suspensão por ter sido expulso contra o Figueirense) e volta a melhor dupla de zaga do momento, com Neto e David Braz. No meio, Alan Santos e Cícero entram nos lugares e Alison e Geuvânio. Apesar de Oswaldo de Oliveira lamentar, são mudanças para melhor.

Depois do fraco início de Brasileirão, com empates contra Sport, Coritiba e Grêmio, o Santos obteve a primeira vitória em Londrina (PR), no domingo passado, diante do lanterna Figueirense e agora faz planos para embalar e subir na tabela de classificação, colocando-se entre os quatro primeiros até a parada da competição durante a Copa do Mundo.