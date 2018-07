Gabriel e Cazares treinam no Atlético-MG e podem pegar o Coritiba

Depois de sofrer com os desfalques nas últimas rodadas para escalar o Atlético-MG, o técnico Oswaldo de Oliveira pode ter dois importantes reforços diante do Coritiba, neste domingo, no Independência, pelo Campeonato Brasileiro. O zagueiro Gabriel e o meia Cazares, recuperados de problemas físicos, treinaram nesta sexta-feira e podem ser as novidades.

+ Mineiro divulga tabela e Atlético-MG e Cruzeiro farão clássico dia 4 de março

O caso que mais preocupava era o de Gabriel. O jogador sofreu um choque de cabeça na vitória sobre o Atlético-GO e desfalcou o time mineiro contra o Bahia e Vasco. Já Cazares estava com um problema no tornozelo direito. Ambos, porém, ainda serão reavaliados no sábado para saberem se podem reforçar o Atlético-MG.

"O Gabriel, ainda irei ver se ele está em condições de jogar e em que nível de recuperação se encontra. Não foi uma contusão regular, que acontece sempre. Precisou de um protocolo um pouco mais complexo para se observar a recuperação. Então, hoje, ele volta. O andamento, até o momento, é muito bom e vamos ver se ele estará pronto para jogar. Por siso, dependo do treino para decidir", declarou Oswaldo nesta sexta.

Se não puder contar com Gabriel, Oswaldo deverá manter Bremer ao lado de Leonardo Silva ou escalar Matheus Mancini, que volta a ficar à disposição após cumprir suspensão na quarta. E as opções parecem agradar o treinador, que fez questão de elogiar os jovens zagueiros atleticanos.

"O Bremer jogou muito bem, gostei muito da atuação dele, e também da atuação do Mancini contra o Bahia. Isso é muito inspirador e nos deixa muito confiantes quanto ao futuro do Atlético-MG na defesa. São dois jovens muito promissores", destacou o treinador atleticano.