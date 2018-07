Gabriel é denunciado pelo STJD e pode desfalcar o Corinthians por até seis jogos

O volante Gabriel foi denunciado pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva por ter feito um gesto obsceno no clássico entre Corinthians e São Paulo, no domingo passado, no Morumbi, em partida válida pelo Campeonato Brasileiro. A punição ao jogador pode ser a suspensão de uma a dez partidas.

A data do julgamento não foi confirmada, mas deve ser no início da semana que vem. Assim, ele poderá atuar normalmente contra o Cruzeiro, domingo, no Mineirão. O jogador foi enquadrado no artigo 258-A do Código Brasileiro de Justiça Desportiva por "provocar o público durante partida, prova ou equivalente".

Após o jogo, o volante chegou a se desculpa, em entrevista coletiva e também em um vídeo divulgado pelo clube e isso deve ser usado pelo clube para tentar defendê-lo. Se perder Gabriel, o técnico Fábio Carille pode escalar Paulo Roberto na posição. Outras opções seriam Camacho e Marciel.

Depois do Cruzeiro, os próximos jogos do Corinthians são, na ordem: Coritiba, Bahia, Grêmio, Botafogo, Ponte Preta, Palmeiras e Atlético-PR.