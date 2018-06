Gabriel e Elias ficam fora de treino e podem desfalcar o Atlético-MG

O Atlético-MG iniciou nesta segunda-feira a preparação para o duelo decisivo diante do Figueirense, pela terceira fase da Copa do Brasil. O técnico interino Thiago Larghi não pôde contar na atividade com o zagueiro Gabriel e o volante Elias, que podem ser desfalques na quarta, no Independência.

Deles, Gabriel está praticamente descartado. O zagueiro apresentou um quadro de conjuntivite e dificilmente estará em campo na quarta. Já Elias está com amidalite e deverá ser reavaliado na terça-feira para saber se terá condições de encarar o Figueirense.

Se Gabriel não puder jogar, Iago Maidana deverá assumir seu lugar, enquanto Gustavo Blanco aparece como substituto natural de Elias. De resto, Larghi deve escalar o que tem de melhor. Afinal, poupou seus titulares na vitória de domingo sobre o Tombense, pelo Campeonato Mineiro.

"Deu para descansar. Estou muito descansado para jogar na quarta, se for para jogar. Se ficar no banco, vou esperar minha oportunidade de jogar para ajudar os companheiros", declarou o meia Otero, que já havia ficado de fora do triunfo sobre o Uberlândia no meio da semana passada, por suspensão.

Se o duelo de quarta é decisivo, a situação do Atlético-MG é confortável. Afinal, o time alvinegro derrotou o Figueirense no jogo de ida por 1 a 0, mesmo atuando em Florianópolis, e pode até empatar diante de sua torcida que estará classificado para a quarta fase.