Gabriel e Felipe Santana desfalcam Atlético-MG, mas Erazo volta a ser relacionado

O técnico Rogério Micale divulgou neste domingo a lista de relacionados no Atlético Mineiro para enfrentar o Fluminense, segunda-feira, às 20 horas, no Maracanã, no Rio de Janeiro, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro, com alguns importantes desfalques.

E todos eles afetam o sistema defensivo. A principal ausência será do zagueiro Gabriel, que não se recuperou totalmente de uma pancada na região da costela sofrida na vitória sobre o Flamengo, na última rodada. Assim, ele não foi relacionado.

O problema é ainda maior no sistema defensivo porque Felipe Santana, que seria o provável substituto de Gabriel, reclamou de dores na coxa, não foi relacionado e também desfalca o Atlético Mineiro.

A boa notícia fica pelo retorno do zagueiro equatoriano Erazo, que não atua desde junho devido a um problema no joelho. Sem ritmo, contudo, ele deve ficar como opção no banco. Bremer será o provável parceiro de Leonardo Silva.

Encerrando a preparação para enfrentar o Fluminense, Micale comandou neste domingo um treino tático e fez os últimos ajustes no time titular. O Atlético Mineiro soma 26 pontos, um a menos do que o adversário desta segunda, e precisa vencer para se aproximar do G6.

Confira a lista de jogadores relacionados no Atlético-MG:

Goleiros: Victor e Giovanni.

Laterais: Marcos Rocha, Fábio Santos, Alex Silva e Leonan.

Zagueiros: Leonardo Silva, Bremer e Erazo.

Volantes: Roger Bernardo, Yago, Elias e Ralph.

Meias: Cazares, Valdívia e Otero.

Atacantes: Luan, Rafael Moura, Fred e Robinho.