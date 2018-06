Gabriel e Henrique celebram 'faro de gol' na vitória do Corinthians

A vitória do Corinthians sobre o Botafogo, na tarde deste domingo, em Ribeirão Preto, foi definido por jogadores que devem principalmente defender. O zagueiro Henrique fez seu primeiro gol após sete jogos com a camisa do Corinthians e o volante Gabriel definiu a vitória com um belo gol por cobertura na etapa final.

+ Corinthians supera Botafogo e pega Bragantino

O zagueiro Henrique conta que sentiu, antes do lance ser concluído, que poderia significar uma chance para a Corinthians. "O time deles estava atacando, a maioria já avançava, e roubamos a bola. Tive o sentimento de ficar aqui na frente, acreditando que poderia sair alguma coisa. O grupo está de parabéns. Alguns jogadores estreando, mas a vontade e adeterminjação foram importantes, principalmente diante do calor", disse o zagueiro contratado no final do ano passado.

Na partida diante do Millonarios, o zagueiro havia acertado uma bola na trave na Colômbia. "A gente estava batendo na trave, não estava entrando, mas agora deu certo. Espero que continue assim", disse Henrique.

O volante Gabriel definiu a partida em um lance típico de atacante. Ele recebeu belo passe de Pedrinho e tocou por cobertura, na saída do goleiro Tiago Cardoso. "Fico feliz por mim, não sou de fazer muitos gols, mas fico mais feliz pela vitória. Eu dominei, olhei e ele estava um pouco adiantado. Tentei dar por cima e pude fazer o gol", disse o corintiano.

"Estamos felizes por fechar bem a primeira fase. Na quarta-feira tem Libertadores. Tenho certeza de que a torcida vai nos apoiar", disse Gabriel, referindo-se à partida sobre o Deportivo Lara.