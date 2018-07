Gabriel e Índio desfalcam Inter contra o São Paulo

Índio chegou a treinar na segunda-feira, mas será poupado do jogo por precaução. Já Gabriel sofreu uma contratura muscular na coxa esquerda no último jogo do time. Assim, sem os dois jogadores, Ronaldo Alves seguirá entre os titulares da zaga do Inter, enquanto Ednei vai ser escalado na lateral direita.

O técnico Dunga não confirmou a escalação do Inter para o duelo com o São Paulo, mas o time pode ter Leandro Damião como novidade entre os titulares. Recuperado de lesão, o centroavante entrou durante a vitória por 1 a 0 sobre o Flamengo no último domingo. Se for escalado, deverá ficar com a vaga de Jorge Henrique no ataque.

Dunga destacou que o elenco sabe da importância da partida, que pode colocar o Inter na liderança do Campeonato Brasileiro em caso de vitória. "A ansiedade nossa é estar sempre entre os primeiros e conquistar os três pontos na partida. É um grupo com muita personalidade, sabe sua responsabilidade. Estes jogadores gostam de desafios novos", observou.