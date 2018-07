Gabriel e Léo Moura treinam e podem reforçar o Flamengo

O meia Gabriel e o lateral Léo Moura treinaram com bola normalmente nesta quarta-feira, no CT do Ninho do Urubu, e devem voltar ficar à disposição do técnico Vanderlei Luxemburgo. Por motivo de contusão, ambos foram desfalques importantes nos dois últimos tropeços do time. A expectativa é que retomem o posto no time titulares no domingo, contra o Coritiba, no Maracanã.

Por outro lado, o atacante Eduardo da Silva, que também se recuperava de contusão, não participou das atividades, e sua presença na próxima rodada segue incerta. Enquanto os demais companheiros fizeram um trabalho tático, os atacantes Nixon e Alecsandro realizaram apenas um treino físico à parte. O último está em tratamento após passar por uma cirurgia no crânio. Nixon se recupera de lesão leve e não preocupa.

O Flamengo ocupa uma posição mediana na tabela e quer vencer a próxima partida para afastar de vez o risco de rebaixamento. O time carioca é o 11.º colocado, com 44 pontos.