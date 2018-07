Gabriel é liberado e deve reforçar o Atlético-MG contra o Botafogo

O zagueiro Gabriel deve reforçar o Atlético-MG na partida diante do Botafogo, quinta-feira, no Independência, pela ida das quartas de final da Copa do Brasil. Recuperado de lesão, o jogador de 22 anos foi liberado pelo departamento nesta segunda-feira e deverá ser titular neste meio de semana.

Gabriel ficou duas semanas fora dos treinos por causa de uma lesão muscular na coxa direita. Neste período, Roger Machado encontrou dificuldades para montar a defesa atleticana, já que Leonardo Silva, Felipe Santana e Erazo também apresentaram problemas físicos.

Com a liberação, no entanto, Roger deverá poder escalar a defesa considerada ideal, com o jovem zagueiro e Leonardo Silva. O treinador deverá definir a escalação na atividade desta terça-feira, e se optar por poupar Gabriel, poderá manter entre os titulares Jesiel.

O sistema defensivo do Atlético-MG já não conta com Carlos Cesar, Marcos Rocha, Alex Silva, Felipe Santana, Erazo e Rodrigão, todos afastados por lesões. Até por isso, a escalação para encarar o Botafogo ainda é um mistério.