Gabriel e Lodeiro reforçam Botafogo em semifinal O técnico Oswaldo de Oliveira parecia mais tranquilo nesta quinta-feira com a liberação pelos médicos dos jogadores Gabriel e Lodeiro, que não enfrentaram o Sobradinho, na quarta-feira, pela Copa do Brasil. Recuperados de contusão, treinaram normalmente e garantiram presença no jogo contra o Resende, no sábado, pela fase semifinal da Taça Rio, o segundo turno do Campeonato Carioca.