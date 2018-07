Gabriel e Lucas Lima decidem e Santos vence o Sport na Vila Belmiro

Se por um lado não faltou criatividade ao meio de campo do Santos, nesta quarta-feira, no estádio da Vila Belmiro, em Santos (SP), por outro os atacantes da equipe sofreram para dar ao time a vitória por 2 a 0 contra o Sport, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro - foi o terceiro triunfo consecutivo da equipe. Coube a Lucas Lima e Gabriel, dupla que retornou da pífia campanha da seleção brasileira na Copa América Centenário, resolver a situação - o volante Thiago Maia também teve grande atuação.

O técnico Dorival Júnior resolveu escalar o atacante Gabriel como titular, mas deixou o meia Lucas Lima no banco. Mesmo com um de seus craques na reserva, o Santos sufocou o Sport no primeiro tempo e criou nada menos do que nove oportunidades reais de gol. Só que ataque santista teve um vilão inesperado: a má pontaria de seus jogadores.

Antes dos 25 minutos, o atacante camaronês Joel já havia desperdiçado três chances incríveis - uma de cabeça, uma em que demorou para bater e foi travado e outra em que driblou o goleiro Magrão, mas perdeu o ângulo e chutou na defesa.

O Sport não adiantava as suas linhas de marcação e com isso o Santos entrava tabelando dentro da defesa adversária. Assim, o time chegava em bloco e assim foi colecionando gols perdidos com Gabriel (duas vezes), Vitor Bueno (duas vezes) e Renato, que no fim da primeira etapa bateu forte de fora da área para linda defesa de Magrão.

Dorival Júnior resolveu "preservar" Joel e sacou o atacante no intervalo para a entrada de Lucas Lima. Aos 20 minutos, a jogada que decidiu a partida - pela esquerda do ataque, Lucas Lima encontrou Gabriel na área. Ele se desmarcou da zaga e só chapou a bola para abrir o placar.

Depois de levar o gol, o técnico Oswaldo de Oliveira resolveu mandar o Sport ao ataque. O time quase empatou aos 29 minutos em linda jogada de Edmílson. Mas Gabriel ainda tinha mais em seu repertório. Aos 42, ele tomou a bola na direita do ataque e partiu para cima da defesa pernambucana. Em um lindo passe, deixou Vitor Bueno livre. O meia entrou em velocidade na área, limpou Magrão e tocou para o gol, para decretar a quarta vitória santista no Brasileirão.

Agora com 13 pontos, o Santos segue na quinta colocação e no final de semana, pela nona rodada, joga contra o Atlético Paranaense, no sábado, às 18 horas, na Arena da Baixada, em Curitiba. O Sport, 19.º e penúltimo colocado com cinco pontos, tenta sair da zona de rebaixamento contra o Fluminense, no domingo, às 16 horas, no estádio da Ilha do Retiro, no Recife.

FICHA TÉCNICA

SANTOS 2 x 0 SPORT

SANTOS - Vanderlei; Victor Ferraz, Luiz Felipe, Gustavo Henrique e Caju (Yuri); Thiago Maia, Renato, Vitor Bueno e Léo Cittadini (Paulinho); Gabriel e Joel (Lucas Lima). Técnico: Dorival Júnior.

SPORT - Magrão; Samuel Xavier, Oswaldo, Durval e Renê; Rithely, Luiz Antônio (Rodrigo Mancha), Diego Souza, Gabriel Xavier (Clayton) e Everton Felipe; Edmílson (Lenis). Técnico: Oswaldo de Oliveira.

GOLS - Gabriel, aos 20, e Vitor Bueno, aos 42 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Gustavo Henrique (Santos); Luiz Antônio, Edmílson e Oswaldo (Sport).

ÁRBITRO - Leandro Pedro Vuaden (Fifa/RS).

RENDA - R$ 123.620,00.

PÚBLICO - 4.937 pagantes.

LOCAL - Estádio da Vila Belmiro, em Santos (SP).