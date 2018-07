Gabriel e Rafael Marques devem reforçar o Grêmio

Rafael Marques, que cumpriu suspensão diante do Atlético-PR, era dúvida por conta de um inchaço no pé direito, enquanto Gabriel se recuperava de edema na coxa direita. Nesta quarta, os dois estiveram em campo durante todo o coletivo contra a equipe júnior e se mostraram prontos para jogar no domingo.

Com a recuperação dos dois jogadores, o técnico Renato Gaúcho tem apenas duas dúvidas para o fim de semana. Ele não sabe se poderá contar com Adilson, com dores musculares, e Jonas, que será julgado pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva na sexta-feira. O atacante foi denunciado por causa da expulsão no jogo contra o Santos.

Douglas, que teve sua denúncia prescrita, está liberado para enfrentar o Guarani. "Vai ser um jogo difícil porque o Guarani ainda busca seu objetivo de ficar na primeira divisão", previu o meia.