Gabriel é relacionado, mas fica no banco do Flamengo Uma das principais contratações do Flamengo para a temporada, o meia Gabriel, ex-Bahia, foi relacionado pela primeira vez no clube da Gávea e vai ficar à disposição do técnico Dorival Júnior para a partida deste sábado, contra o Olaria, em Volta Redonda, pela última rodada da fase de classificação da Taça Guanabara.