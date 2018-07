Gabriel é relacionado no Palmeiras sete meses após lesão no joelho

Foram sete meses de afastamento depois de uma gravíssima lesão sofrida no joelho esquerdo, mas a espera finalmente chegou ao fim. Neste sábado, o volante Gabriel foi relacionado pelo técnico Marcelo Oliveira para o confronto diante do Capivariano e vai para sua primeira partida pelo Palmeiras desde o início de agosto do ano passado.

Gabriel foi um dos 20 atletas chamados por Marcelo para o confronto que acontecerá no Allianz Parque, às 16 horas, pela oitava rodada do Campeonato Paulista. O jogador se contundiu no dia 2 de agosto de 2015, em duelo diante do Atlético-PR, e passou por cirurgia três dias depois.

Foram sete meses de uma longa e dolorosa recuperação. Até então titular incontestável, Gabriel viu pela tevê a conquista da Copa do Brasil. Agora, terá que disputar a titularidade em meio às muitas opções de Marcelo para a posição de volante: Arouca, Jean, Matheus Sales e Thiago Santos.

Nesta sexta, Marcelo Oliveira comandou uma atividade de posse de bola seguida de um trabalho tático. Em recuperação de lesões, Edu Dracena, Lucas Barrios, Leandro Almeida e João Pedro iniciaram o treino ao lado dos colegas, mas depois foram para a academia. Fellype Gabriel e Roger Carvalho fizeram uma leve movimentação. Já Cleiton Xavier trabalhou normalmente, mas ainda ficou de fora da lista de relacionados.

Confira os 20 relacionados do Palmeiras para domingo:

Goleiros: Fernando Prass e Vagner

Laterais: Egídio, Lucas e Zé Roberto

Zagueiros: Thiago Martins e Vitor Hugo

Volantes: Arouca, Gabriel, Jean, Matheus Sales e Thiago Santos

Meias: Allione e Régis

Atacantes: Alecsandro, Cristaldo, Dudu, Erik, Gabriel Jesus e Rafael Marques