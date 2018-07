Gabriel é relacionado no Santos e pode fazer jogo de despedida

O atacante Gabriel foi relacionado no Santos para o duelo contra o Figueirense, domingo, às 11 horas, na Vila Belmiro, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogador era dúvida, pois viajou à Itália na quinta-feira para acertar com a Inter de Milão. Seu retorno estava previsto para este sábado.

A partida pode ser a despedida do centroavante no Santos. A diretoria do clube paulista aguarda notícias sobre o desfecho da negociação para saber se contará com Gabriel até o final do ano ou se ele terá que se apresentar à equipe italiana nos próximos dias.

Para ficar com o atacante da seleção brasileira, a Inter de Milão fez uma proposta de 25 milhões de euros (cerca de R$ 91 milhões). O Santos não pôde fazer nada para tentar segurar o jogador, pois uma cláusula contratual obriga o clube a aceitar qualquer proposta que batesse os R$ 64 milhões.

Além da Inter de Milão, a Juventus fez uma oferta, mas bem inferior à do rival: de aproximadamente 20 milhões de euros (R$ 72,5 milhões). Leicester, da Inglaterra, e Atlético de Madrid, da Espanha, também tentaram levar o atacante.

Veja a lista de relacionados do Santos:

Goleiros: Vanderlei e Vladimir.

Laterais: Victor Ferraz, Zeca, Caju e Daniel Guedes.

Zagueiros: David Braz, Luiz Felipe e Lucas Veríssimo.

Meio-campistas: Lucas Lima, Rafael Longuine, Vitor Bueno, Vecchio, Thiago Maia, Yuri, Léo Cittadini, Renato, Elano e Jean Mota.

Atacantes: Gabriel, Ricardo Oliveira, Copete e Rodrigão.