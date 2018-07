Gabriel é titular e desfalcada Inter vence amistoso na estreia de Pioli

A Inter de Milão aproveitou o fim de semana de data Fifa para disputar um amistoso diante do suíço Chiasso neste sábado, em seu CT. O frágil adversário, que disputa apenas a segunda divisão nacional, serviu como primeiro teste do novo técnico do clube italiano, Stefano Pioli, e também para dar mais uma chance em campo ao brasileiro Gabriel.

Como era de se esperar, a Inter não teve trabalho para vencer por 3 a 1, com gols de Icardi, de pênalti, Miangue e Biabiany. Susnjar descontou. O placar, no entanto, ficou em segundo plano, uma vez que o objetivo da atividade era mesmo ambientar Pioli ao novo clube.

Sem seus principais jogadores, à serviço de suas seleções na data Fifa, Pioli levou a campo uma equipe mista. Destaque para os brasileiros Felipe Melo, que vinha sendo reserva com Frank De Boer, e Gabriel. O jovem atacante contratado junto ao Santos era considerado muito "cru" pelo treinador holandês e atuou somente em uma partida oficial sob seu comando. Neste sábado, foi observado por Pioli e jogou os 90 minutos.

Se encontrou facilidade neste sábado, Pioli tem uma tarefa bastante difícil à frente da Inter. Apesar dos milhões gastos pela diretoria na última pré-temporada, a equipe não correspondeu às expectativas, tem jogado mal e ocupa somente a nona colocação no Campeonato Italiano, com 17 pontos em 12 jogos. A estreia oficial do treinador acontecerá no clássico com o Milan, no domingo da semana que vem.