Gabriel é vetado e desfalca Flamengo contra o Inter

O mesmo problema afeta o volante paraguaio Cáceres, que deixou o jogo de quarta-feira com o ASA, em Volta Redonda, pela Copa do Brasil, contundido. Ele será reavaliado nesta sexta e a possibilidade de atuar depende do resultado de exames.

Mano Menezes ficou satisfeito com a vitória sobre o ASA e a classificação para as oitavas de final da Copa do Brasil. Mas sabe que o time tem que melhorar em vários aspectos. O time deixou brechas na defesa, marcou mal em parte da partida com os alagoanos e cometeu outras falhas.

Para tentar vencer o Internacional, ele vai poder contar com a volta de dois dos principais titulares da equipe: o lateral Leonardo Moura e o atacante Carlos Eduardo. Ambos desfalcaram o Flamengo contra o ASA. Para a vaga de Gabriel, que também tinha ficado fora do último confronto, é provável que Mano mantenha Nixon.