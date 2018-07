Gabriel entra no 2º tempo e estreia, mas Inter só empata em casa com o Bologna

A esperada estreia de Gabriel com a camisa da Inter de Milão finalmente aconteceu neste domingo, mas o resultado não foi o que o torcedor esperava. Em casa, a equipe foi surpreendida pelo Bologna, saiu atrás no placar e teve que se contentar com um empate por 1 a 1, pela sexta rodada do Campeonato Italiano.

Gabriel teve pouco tempo para mostrar seu futebol. Foi colocado em campo pelo técnico Frank De Boer já na reta final do segundo tempo, na vaga de Candreva. O garoto de 20 anos tentou algumas jogadas, mas ainda mostrou um pouco de timidez neste início de trajetória fora do Brasil.

Com o tropeço, a Inter chegou aos 11 pontos, ainda na terceira posição, mas já a quatro da líder Juventus. Agora, a equipe volta as atenções para a Liga Europa, pela qual pega o Sparta Praga fora de casa na quinta-feira. O Bologna é o sétimo no Italiano, com 10 pontos, e pega o Genoa sábado que vem, pela próxima rodada.

O Bologna surpreendeu a Inter neste domingo, foi para cima e abriu o placar logo aos 13 minutos de jogo, em uma série de falhas dos donos da casa. Kondogbia perdeu no meio de campo, Verdi fez grande jogada e tocou para Destro, que nem pegou em cheio na bola, mas viu Handanovic aceitar.

Mas a Inter era mais time em campo e não demoraria para chegar ao empate, com um lindo gol de Perisic. Aos 37 minutos, Candreva avançou pela direita e deu lançamento longo. O meia croata chegou na área pelas costas da defesa e encheu o pé de primeira, cruzado, sem chance para o brasileiro Ângelo da Costa.

O goleiro do Bologna, aliás, se tornaria um personagem importantíssimo da partida, principalmente no segundo tempo. Aos oito minutos, ele bloqueou duas finalizações à queima-roupa de Icardi. Pouco depois, saiu bem do gol para impedir o chute do argentino após lançamento.

Com a pouca inspiração ofensiva, De Boer lançou a campo o brasileiro Gabriel aos 28 minutos. O jogador entrou aplaudidíssimo pela torcida, se movimentou bem e até arriscou um chute, bloqueado, mas pouco pôde fazer. Pelo contrário, nos últimos minutos quem levou mais perigo foi o Bologna, inclusive exigindo grande defesa de Handanovic aos 40, em finalização de Dzemaili

OUTROS RESULTADOS - Quem venceu neste domingo e se aproximou das primeiras colocações da tabela foi a Lazio. Com gols de Keita e Lulic, a equipe romana derrotou a Sampdoria por 2 a 0, em casa, e foi a 10 pontos, na sexta colocação. O adversário parou nos seis e é somente o 15.º.

Maior rival da Sampdoria, o Genoa recebeu o Pescara neste domingo e não passou de um empate por 1 a 1. Já o Sassuolo atuou diante de seus torcedores contra a Udinese e venceu por 1 a 0.