Gabriel evoca força do elenco do Flamengo para superar ausência de Diego

O atacante Gabriel acredita que a força do elenco do Flamengo será essencial para superar a ausência do meia Diego, destaque do time, que vai ficar entre quatro e seis semanas fora do time para se recuperar de uma artroscopia no joelho direito.

"Ele está feliz, se sentindo em casa, e quando você se sentir dessa maneira, a recuperação é mais rápida. O grupo dá todo o apoio a ele. Na parte individual, o Diego é indiscutível. Não é à toa que foi convocado para a Seleção. Buscaremos fazer jogadas bem coletivas e dar nosso máximo nos jogos em sua ausência", projetou o jogador em entrevista coletiva nesta segunda-feira, no CT George Helal.

Gabriel comemorou a folga durante o feriado da Páscoa. Ele entende que o descanso foi importante para que os jogadores se recuperem da partida contra o Atlético Paranaense, na quarta passada, no Maracanã, pela Copa Libertadores - vencida pelos cariocas por 2 a 1.

Para o atleta, a semana livre dará mais condições de preparação para o clássico contra o Botafogo, no próximo domingo, às 16 horas, válido pelas semifinais do Campeonato Carioca.

"Na última vez que eles jogaram contra nós estavam com uma equipe diferente, que não era o time principal. O Botafogo tem um grande time, está bem montado. Teremos que fazer uma partida forte, não dá para entrarmos mais ou menos. Precisaremos dar nosso máximo", analisou o atacante flamenguista.

O elenco flamenguista treinou na manhã desta segunda-feira no CT George Helal, na zona Oeste do Rio de Janeiro. Pela Copa Libertadores, o time só voltará a campo no próximo dia 26, na Arena da Baixada, contra o Atlético Paranaense.

Nesta segunda-feira, as novidades do treino foram Thiago Santos e Everton, que se recuperam de lesões e fizeram trabalhos específicos no CT do Flamengo.