Gabriel exalta 3ª artilharia da Copa do Brasil pelo Santos: 'Marcado na história'

Se a conquista da Copa do Brasil não veio, o Santos novamente teve o artilheiro da competição. Esta é a quarta vez que o clube termina com o maior goleador do torneio, e em três delas o responsável foi o atacante Gabriel. Como era de se esperar, ele comemorou o feito histórico.

"Tenho 22 anos apenas e conquistei pela terceira vez essa marca, além da artilharia no Santos também. Realmente, é algo que fica marcado na minha história. É uma honra fincar meu nome em um torneio tão grande como a Copa do Brasil", declarou ao site do clube paulista.

Depois de Neymar, em 2010, Gabriel assegurou a artilharia da Copa do Brasil em 2014, com seis gols, 2015, com oito, e nesta edição, com somente quatro. Com a marca, o atacante se igualou a Gérson, que também foi o maior goleador do torneio em três edições - 1989, 1991 e 1992 -, com as camisas de Atlético-MG e Internacional.

"Fico feliz com mais esse prêmio na minha carreira, mostra que o trabalho está sendo muito bem feito. Agradeço a todos do Santos que me apoiaram desde minha volta pra cá. É um prêmio que divido com todos do elenco, pois sei o quanto cada um batalhou para que esses gols pudessem sair", afirmou.

Gabriel só lamentou que a artilharia não tenha vindo junto com o título. O Santos foi eliminado nas quartas de final diante do futuro campeão Cruzeiro, nos pênaltis. "Meu primeiro objetivo era o título. Nosso grupo entrou no torneio com esse pensamento e lutamos até o último minuto para isso, mas infelizmente não deu."